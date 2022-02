Krimi kutak: Ubojstva poznatih glazbenika

Glazba

04.02.2022.

Serija članaka „Krimi kutak” već neko vrijeme hrani potrebe svih ljubitelja kriminalistike i srodih tema, a danas ćemo se dotaknuti tragičnih događaja koji su okončali živote poznatih glazbenika.

Životi brojnih glazbenika završili su tragično, a neki od njih umrli su u nerazjašnjenim okolnostima. Budući da je glazbena industrija vrlo popularna na globalnoj razini, pojedina ubojstva uvelike su odjeknula u javnosti, a brojne su obožavatelje smrti omiljenih glazbenika snažno ganule.

Povijest glazbe dvadesetog stoljeća obilježena je brojnim skandalima, a za vas smo izdvojili neke od najpoznatijih koji su se usjekli duboko u naše pamćenje.

Ubojstvo Johna Lennona, frontmena kultne britanske grupe The Beatles, 8. prosinca 1980. potreslo je čitav svijet. Lennon je imao samo 40 godina kada mu je radikalni obožavatelj, dvadesetpetogodišnji Mark David Chapman presudio s četiri hitca u leđa.

Već je bila noć kada se Lennon sa svojom suprugom Yoko Ono vraćao kući nakon provedenog napornog dana u studiju. Iako je hitna brzo intervenirala, Lennonu nije bilo spasa te je ubrzo nakon nemilog događaja preminuo. Chapmana policija nije ni morala tražiti jer je on nonšalantno čitao knjigu ispred Lennonova stana.

Zanimljivo je da se dan prije atentata Lennon potpisao Chapmanu na svoj posljednji album „Double Fantasy”, a upravo je fotografija na kojoj preminuli pjevač daje svoj potpis ostavila dubok trag u javnosti. Yoko Ono jednom je prigodom izjavila da joj je tu fotografiju bilo teže gledati, nego onu na kojoj je njezin suprug mrtav. Činjenica da je obožavatelj presudio Lennonu bila je potresnija od samog čina.

Iza rešetaka, Mark Chapman rekao je novinaru da je bio ljutit na Lennona jer je rekao da ne vjeruje u Boga ni u Beatlese, već samo u sebe i suprugu. Popularna je Lennonova rečenica da su Beatlesi popularniji od Isusa, što je izazvalo još veću reakciju kod počinitelja. Chapman je osuđen na doživotni zatvor, no na ročištu druge godine, već 12. po redu, raspravljat će se o uvjetnom otpustu.

Iza sebe Lennon je ostavio sina Seana Lennona, koji je odlučio krenuti stopama svoga oca te je danas, sa svojih 46 godina, glazbenik, tekstopisac i producent.

Premda je od Lennonove smrti prošlo više od 40 godina, njegove se glazbe prisjećaju brojni naraštaji i oni kojima je obilježila mladost. Čak i mlađe generacije uviđaju vrijednost The Beatlesa i Lennona kao kantautora.

War is over if you want it!